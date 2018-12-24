Опрос: открытие моста в Крыму стало событием года для россиян

Строительство Крымского моста, повышение пенсионного возраста и выборы президента вошли в топ самых важных событий 2018 года по версии граждан России. Это следует из опроса «Левада-центра».

В рейтинг ключевых событий года вошли также чемпионат мира по футболу, пожар в торговом центре «Зимняя вишня», стрельба в политехническом колледже Керчи, конфликт в Керченском проливе, введение военного положения на Украине и действия в Сирии (удары США, крушение российского самолета-разведчика).

Одним из главных событий стала пенсионная реформа, рассказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее словам, повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет вызвало рост протестных настроений в обществе, неодобрение деятельности власти со стороны населения.

В числе менее значимых событий оказались отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (7%), блокировка Telegram (6%), Brexit в Британии (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%) и другие.

При оценке уходящего года 45% россиян заявили, что прошедший год был труднее предыдущего, пишет РБК. Самые пессимистичные оценки наблюдались в опросах 1989-1992 годов – тогда более 80% россиян называли уходящий год сложнее предыдущего.

Опрос прошел с 13 по 19 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов в 52 регионах России.