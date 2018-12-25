Опрос Кремля показал падение рейтингов более 30 губернаторов

Рейтинг свыше 30 губернаторов за полгода существенно снизился. Такие данные следуют из опроса, проведенного администрацией президента.

По данным источников, близких к Кремлю, опросы проводились в регионах в конце октября – начале ноября. В них содержится оценка деятельности губернаторов с апреля по октябрь.

Лидерами признаны губернаторы Ивановской, Новосибирской, Иркутской, Псковской, Орловской, Нижегородской, Брянской и Омской областей, а также Москвы и Адыгеи. Почти половина – новички, они впервые были избраны в этом году.

В числе аутсайдеров – главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии, Крыма, Ульяновской, Ярославской, Оренбургской и Архангельской областей, а также Камчатского края и Калмыкии. На рейтинги повлияли пенсионная реформа, а также проблемы регионов, рассказали РБК источники.

Так, на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова и Игоря Орлова отразились планы по утилизации московского мусора. На рейтинг главы Крыма повлиял высокий уровень коррупции на полуострове.