Опрос Кремля показал падение рейтингов более 30 губернаторов

Опрос Кремля показал падение рейтингов более 30 губернаторов

Рейтинг свыше 30 губернаторов за полгода существенно снизился. Такие данные следуют из опроса, проведенного администрацией президента.

По данным источников, близких к Кремлю, опросы проводились в регионах в конце октября – начале ноября. В них содержится оценка деятельности губернаторов с апреля по октябрь.

Лидерами признаны губернаторы Ивановской, Новосибирской, Иркутской, Псковской, Орловской, Нижегородской, Брянской и Омской областей, а также Москвы и Адыгеи. Почти половина – новички, они впервые были избраны в этом году.

В числе аутсайдеров – главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии, Крыма, Ульяновской, Ярославской, Оренбургской и Архангельской областей, а также Камчатского края и Калмыкии. На рейтинги повлияли пенсионная реформа, а также проблемы регионов, рассказали РБК источники.

Так, на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова и Игоря Орлова отразились планы по утилизации московского мусора. На рейтинг главы Крыма повлиял высокий уровень коррупции на полуострове.

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