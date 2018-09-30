Определился самый популярный среди туристов регион в Европе
Во время путешествий по Старому свету туристы чаще всего останавливались на Канарских островах. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.
За год туристы переночевали в хостелах и отелях Канарских островов 103 миллиона раз. В тройку лидеров вошли Каталония (83 миллиона раз) и Адриатическое побережье Хорватии (около 75 миллионов ночей), сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что иностранные туристы тратят на поездку в Россию порядка 144 тысяч рублей. В первом полугодии 2018 года РФ посетили 10,9 миллиона туристов, чаще всего это жители Китая, Германии, Кореи, США и Израиля.
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