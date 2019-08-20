Определён опасный объём талии

Талия у женщин более 80 см и более 94 см у мужчин опасна для здоровья. Это может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако снизить риск подобных болезней поможет отказ от курения. Ещё необходимо заниматься спортом хотя бы по 30 минут в день. И кушать фрукты и овощи каждый день.

Не стоит злоупотреблять солью. Разрешено не более 5 г в сутки, напоминают «Известия».

Также до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. А он может привести к развитию инсульта и инфаркта.