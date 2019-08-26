Оппозиции отказали в митинге в годовщину штурма школы в Беслане

Московская мэрия не согласовала акцию протеста оппозиции в столице 3 сентября. Основной причиной отказа власти назвали нарушение прав горожан, не участвующих в митинге.

Как напоминает РБК, заявителями выступала группа оппозиционных политиков, среди которых была глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Акция предполагала шествие 30 тысяч человек от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.

В мэрии посчитали, что такой митинг «создаст помехи движению пешеходов», «ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры» и «нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

Кроме того, власти напомнили о мероприятиях в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была учреждена после штурма захваченной террористами школы в Беслане.

Акции протеста проходят в столице с середины июля. Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках».