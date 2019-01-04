Опознаны все тела погибших в Магнитогорске

Тела всех 39 человек, погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом в пятницу журналистам сообщил первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.

«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны», - цитирует Чуприяна ТАСС.

Операция по разбору завалов была завершена 3 января. 18 человек спасли в первые часы после взрыва, позже из-под завалов спасателям МЧС удалось спасти еще шестерых человек, в том числе 2 детей.

Спасатели также спасли несколько животных — шесть кошек, стаффордширского терьера и попугая. Животные вернулись к своим хозяевам.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4 утра по Москве 31 декабря. После взрыва разрушен один из подъездов. Всего в зоне обрушения жили 120 человек.