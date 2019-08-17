Для оплаты проезда придётся предъявлять паспорт

С августа 2020 года вступит в силу запрет на анонимное пополнение наличными электронных кошельков. При этом под действие закона попадут транспортные карты ― к такому выводу пришли в Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД), сообщает РБК.

Те транспортные карты, которые действуют по принципу электронных кошельков, пополнять можно будет либо переводом с банковской карты, либо наличными, но строго с предъявлением паспорта. По данным АЭД, зачислять деньги на автобус-трамвай по паспорту придутся жителям более чем 60 городов, а также Подмосковья ― здешняя региональная «Стрелка» представляет собой именно электронный кошелёк.

При этом столичную «Тройку» нововведение не коснётся. Москвичи через кассы метро и терминалы перечисляют деньги юридическому лицу, со счёта которого уже происходит пополнение.

При этом, по мнению финансиста, исполнительного директора Goldman Group Дмитрия Гелемурзина, неудобство испытают не более 15% держателей транспортных карт. «Наличную оплату проезда, как правило, предпочитают представители старшего предпенсионного поколения, которые привыкли оплачивать коммунальные услуги и покупки с помощью наличных средств и всегда носят с собой паспорт. ― отметил эксперт. ― Без возможности оплатить поездку они не останутся».