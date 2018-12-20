Для оплаты покупок с 2019 года понадобится номер мобильного

Для оплаты покупок с 2019 года понадобится номер мобильного

Начиная с четвертого квартала 2019 года, россияне смогут оплачивать покупки по номеру сотового телефона без использования банковских карт. Такая система оплаты уже зарекомендовала себя за рубежом.

Как следует из презентации Национальной системы платежных карт, оплата по номеру телефона или QR-коду возможна благодаря совершенствованию системы быстрых платежей. Пилотный проект запустят во втором квартале 2019 года, пишет РИА Новости.

Об этом говорилось на закрытом совещании в Центробанке, которое было посвящено развитию системы быстрых платежей. Банк России и НСПК отметили, что в обществе растет требование по оплате покупок на кассе посредством номера телефона.

Разработчики системы внимательно изучили опыт Китая. Здесь оплата по номеру телефона действует в метро и магазинах.

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Места: Россия
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