Оплата покупок по отпечатку пальца стала доступна в России

Оплата покупок по отпечатку пальца стала доступна в России

В некоторых магазинах России появилась возможность оплачивать покупки с помощью отпечатка пальца. Для этого необходимо пройти быструю регистрацию своих биометрических данных на кассе.

Сервис работает в сети магазинов «Азбука Вкуса». На кассе в любой торговой точке клиент может зарегистрировать биометрические данные, которые привязывают к международным платежным системам VISA или Mastercard. Покупатель также устанавливает для регистрации собственный пароль.

Затем можно оплачивать покупки в тех магазинах, где установлено соответствующее оборудование. Покупатель прикладывает палец к POS-терминалу со встроенным биометрическим сканером и подтверждает оплату паролем. Дополнительно предъявлять банковскую карту или смартфон не потребуется. Оплата с помощью биометрии и пароля обеспечивает надежность и безопасность сервиса.

Новая услуга стала возможна благодаря сотрудничеству сети со «Сбербанком». В 2019 году терминалами со встроенными биометрическими сканерами планируют оснастить все супермаркеты «Азбука Вкуса» и минимаркеты в пределах Третьего транспортного кольца. Сейчас сервис работает в 20 магазинах торговой сети.

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