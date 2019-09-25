Оперный певец Пласидо Доминго соблазнял сразу 11 женщин
Оперный 78-летний певец Пласидо Доминго согласился выйти из всех будущих постановок в «Метрополитен Опере» в Нью-Йорке по причине сексуального скандала.
В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Сам Пласидо Доминго отрицает все обвинения.
Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы и певец может свободно выступать там, передает РИА «Новости».
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