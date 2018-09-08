Операторов связи могут обязать передавать данные о клиентах в банки
В закон «О связи» предлагается внести поправки, в соответствии с которыми банки и другие кредитные организации будут наделены правом получать от сотовых операторов информацию о статусе обслуживания абонентов. Законопроект внесен в Госдуму.
Автором документа выступила сенатор Людмила Бокова. Законопроект предполагает передачу операторами связи кредитным организациям информацию о замене SIM-карт, данные о расторжении договора с оператором, включения или выключения переадресации, факты приостановления оказания услуг.
Как сообщает «Интерфакс», разрешения абонентов на передачу информации не потребуется. По мнению Боковой, принятие закона необходимо в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.
В конце июля в Госдуму внесли законопроект о создании единой системы проверки данных об абонентах.
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