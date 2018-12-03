Оператор цифрового ТВ оставил россиян без денег и зрелищ

Абоненты российского оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор» заподозрили компанию в обмане. Зрители массово жалуются на отсутствие телевидения, несмотря на оплаченные счета.

По словам граждан, на экранах отсутствует изображение и появляется сообщение об «ошибке ноль». В компании предлагают перезагрузить приставку, проверить баланс или за дополнительную плату заменить старое оборудование на новое.

В интернете найдено огромное количество сообщений об ошибке «ноль». В компании объясняют, что «Триколор» обеспечивает подачу сигнала только до оборудования, что происходит в приемнике – не его ответственность.

Юристы считают, что «Триколор» нарушает права абонентов, а действия оператора попадают под статью «Мошенничество». Программисты заявляют, что оборудование обменивается данными с провайдером, а значит ошибку могли «вшить» туда намеренно.

В случае досрочного расторжения договора с оператором вернуть уплаченные на несколько месяцев вперед средства абоненту не удастся - компания перечислит лишь десятую часть от абонентской платы, отмечает «360».

Стоимость новой приставки составляет от 4 до 6 тыс. рублей. К октябрю 2018 года количество абонентов «Триколора» насчитывало свыше 11 млн человек. В случае обновления приставок компания может получить прибыль в размере свыше 25 млрд рублей.