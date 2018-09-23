ОПЕК и Россия отказались увеличить объем нефтедобычи
Лидер организации стран-экспортеров нефти Саудовская Аравия и ее союзник по добыче нефти Россия отказались увеличить объемы нефтедобычи. Ранее с требованием снизить цены на нефть путем увеличения количества добываемого ресурса к ОПЕК обратился президент США Дональд Трамп.
«Я не влияю на цены», - сказал саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих по итогам встречи в Алжире с представителями организации и ряда государств, участвующих в соглашении об ограничении добычи нефти.
Он отметил, что у его страны есть возможности для увеличения добычи нефти, но сейчас нет необходимости реализовывать эти идеи, так как «рынки обеспечены надлежащим образом», пишет РБК.
В сентябре стоимость барреля нефти марки Brent составила 80 долларов. Трамп обратился к ОПЕК с просьбой снизить цену за счет увеличения добычи нефти.
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