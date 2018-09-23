ОПЕК и Россия отказались увеличить объем нефтедобычи

Лидер организации стран-экспортеров нефти Саудовская Аравия и ее союзник по добыче нефти Россия отказались увеличить объемы нефтедобычи. Ранее с требованием снизить цены на нефть путем увеличения количества добываемого ресурса к ОПЕК обратился президент США Дональд Трамп.

«Я не влияю на цены», - сказал саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих по итогам встречи в Алжире с представителями организации и ряда государств, участвующих в соглашении об ограничении добычи нефти.

Он отметил, что у его страны есть возможности для увеличения добычи нефти, но сейчас нет необходимости реализовывать эти идеи, так как «рынки обеспечены надлежащим образом», пишет РБК.

В сентябре стоимость барреля нефти марки Brent составила 80 долларов. Трамп обратился к ОПЕК с просьбой снизить цену за счет увеличения добычи нефти.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Новую Зеландию доставили австралийскую клубнику с швейными иглами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО