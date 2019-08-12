Опасный астероид больше пирамиды Хеопса несется к Земле

В конце августа к Земле подлетит «потенциально опасный» астероид размером, превышающим пирамиду Хеопса. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По их прогнозу, астероид 28 августа пройдет в 1 миллионе километров от Земли и окажется в 40 раз ближе, чем Венера. Ученые установили, что диаметр космического объекта составляет 160 метров – это на 20 метров больше, чем у Великой пирамиды Гизы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года на Землю может упасть астероид размером с футбольное поле. Шанс столкнуться с планетой составляет один из семи тысяч.