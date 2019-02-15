Опасное лекарство от кашля экстренно изымают из аптек в РФ
Лекарство от кашля «Эреспал» французского производителя срочно изымают из аптек. Росздравнадзор установил, что препарат вызывает нарушение сердечных ритмов.
В препарате найдено вещество фенспирид, которое негативно отражается на здоровье сердца. Лекарство изымут в течение суток. Дальнейшую судьбу препарата решат эксперты.
В настоящее время готовятся запросы по приостановке оборота других фенспирид-содержащих препаратов, пишет РИА Новости.
В Росздравнадзоре заявили, что значимость полученных результатов экспертизы еще не установлена, а решение об изъятии является мерой предосторожности.
«Эреспал» был зарегистрирован во Франции в 1973 году. На сегодняшний день его продают в 32 странах.
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