Опасное лекарство от кашля экстренно изымают из аптек в РФ

Лекарство от кашля «Эреспал» французского производителя срочно изымают из аптек. Росздравнадзор установил, что препарат вызывает нарушение сердечных ритмов.

В препарате найдено вещество фенспирид, которое негативно отражается на здоровье сердца. Лекарство изымут в течение суток. Дальнейшую судьбу препарата решат эксперты.

В настоящее время готовятся запросы по приостановке оборота других фенспирид-содержащих препаратов, пишет РИА Новости.

В Росздравнадзоре заявили, что значимость полученных результатов экспертизы еще не установлена, а решение об изъятии является мерой предосторожности.

«Эреспал» был зарегистрирован во Франции в 1973 году. На сегодняшний день его продают в 32 странах.