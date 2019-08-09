Онколог центра имени Рогачева назвал семь главных симптомов рака
На развитие онкологии у человека указывают семь признаков. Их перечислил ведущий онколог, старший научный сотрудник отдела клинической онкологии НМИЦ ДГОИ им. Рогачева Сергей Абашин.
Тревожным сигналом являются нетипичные кровотечения или выделения, уплотнения или утолщения на теле, а также долго не заживающая язва. Должны настораживать проблемы с кишечником и мочевым пузырем, охрипший голос, длительный кашель.
На наличие рака может указывать видоизменение родинок, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее в России решили премировать врачей за каждый новый случай выявления рака во время диспансеризации. Доплата будет составлять 1 тыс. рублей.
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