Омский детсад проверят после жалоб на связанных детей

Следственный комитет России по Омской области начал проверку в детском саду, где якобы воспитательница связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Информация о фактах издевательства распространилась в сети.

О мерах, принимаемых воспитательницей сада № 330 Омска, сообщила одна из мам. По ее словам, женщина запугивала детей, чтобы те ничего не рассказывали родителям. Известно, что сотрудница детсада уже уволена.

Другая мама рассказала, что дети делились информацией о странных методах воспитания и отказывались идти в сад. Дочь сообщила матери, как детям склеивали рты, а также ноги и руки скотчем при отказе спать в тихий час, передает Lenta.ru.

По данным одного из воспитателей, сотрудницу взяли на работу 26 ноября, и через два месяца она уволилась, объяснив решение слишком завышенными требованиями.

В октябре 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае. Воспитательница заклеила скотчем рот ребенку, потому что не могла его успокоить.