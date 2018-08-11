Омбудсмен РФ обратилась в Раду с просьбой помочь «Механику Погодину»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить детали ареста российского судна «Механик Погодин», а также оказать помощь экипажу танкера.
«Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна «Механик Погодин». В связи с этим инцидентом я обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства происшедшего…», - заявила она.
Москалькова также попросила обсудить возможность связаться с капитаном судна или старшим помощником капитана. В случае согласия Киева она готова посетить моряков, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что судно «Механик Погодин» может быть задержано Украиной в порту Херсона.
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