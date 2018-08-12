Олимпиада-2022 в Пекине может пройти без хоккея

Международный Олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант отмены мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Всего рассматривается четыре варианта, среди которых также проведение турнира с участием игроков НХЛ, без участия хоккеистов НХЛ или привлечение игроков не старше 23 лет, сообщает РБК.

Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Сейчас в программе соревнований содержатся 109 дисциплин в 15 видах спорта.

В 2018 году в финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане победила команда Олега Знарка. Россия вышла в финал Игр впервые за 20 лет.