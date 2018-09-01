Ольга Васильева пообещала сократить число школьных учебников

Число школьных учебников будет сокращаться до двух-трех по каждому предмету по мере принятия соответствующих концепций преподавания, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, в настоящее время в федеральном перечне 1376 учебников, из них 468 – для начальной школы.

«Как правило, используется два-три учебника для того, чтобы сделать хороший урок, но отнюдь не 468», - сказала Васильева.

Ранее был принят стандарт по истории – документ, определяющий основные подходы к преподаванию этого предмета. На его основе были созданы новые учебники.

«В октябре должны быть приняты другие предметные концепции по обществознанию, по географии, и тогда следует ожидать, что количество учебников по ним тоже сократится», - цитирует министра «Интерфакс».

Она отметила, что главными в школе, несмотря на введение новых информационных технологий, останутся учитель и класс.