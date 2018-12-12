Ольга Глацких вернулась к работе после «минуты славы»

Ольга Глацких вернулась к работе после «минуты славы»

Фото: портал Свердловской области

Начальница департамента молодежной политики Ольга Глацких получила выговор и вернется к работе. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, у Глацких есть право на ошибку, а после ее скандальных высказываний, что государство ничего не должно молодежи, никто не пострадал. Куйвашев отметил, что по формальным признакам нет оснований для увольнения чиновницы. Проверка в отношении Глацких завершена, пишет РБК.

В департаменте информационной политики области подтвердили, что Глацких получила выговор и продолжила работу на прежней должности. Она будет занимать пост начальника департамента в течение двух месяцев, на время реорганизации.

В начале ноября на встрече с волонтерами Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи и не просило родителей рожать.

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