Олег Тиньков назвал возможного покупателя «Тинькофф» Банка

Основатель «Тинькофф» Банка Олег Тиньков сообщил, что единственным покупателем кредитной организации может стать «Сбербанк». С таким заявлением он выступил на форуме финансовых технологий Finopolis в Сочи.

Однако бизнесмен успокоил, что «Сбербанк» не станет покупать «Тинькофф» Банк «ввиду своих либеральных взглядов». Тиньков отметил, что глава «Сбербанка» Герман Греф ведет «сдержанную политику», в частности, не покупает конкурентов, не реализует услуги по заниженной цене с целью вытеснения соперников.

В качестве исключения Тиньков назвал эквайринг. «Где-то на местах менеджмент — перекосы (допускает – прим.)», - отметил банкир.

Сам Греф осудил политику Центробанка и назвал действия регулятора дополнительными ограничениями, пишет РБК. «Я за конкуренцию, и мы поддерживаем конкуренцию. Если вы обратили внимание, то мы за всю свою историю не купили ни одного банка», - подчеркнул он.

Форум финансовых технологий Finopolis проходит в Сочи с 17 по 19 октября.