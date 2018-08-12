Олег Сенцов отказался лечь в обычную больницу
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, отказался лечь в обычную больницу. Несмотря на продолжительную голодовку, он может передвигаться самостоятельно.
Об этом агентству «URA.RU» сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) при УФСИН ЯНАО Данила Гонтарь. Члены ОНК посетили ИК-8 10 августа.
«Он встретил их стоя, то есть может самостоятельно вставать и ходить, нормально общался. Больным себя не считает, и от предложения лечь в обычную больницу отказался», - сказал Гонтарь.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку и теперь находится под контролем медиков.
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