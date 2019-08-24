Олег Меньшиков попал в реанимацию из-за выпивки

Художественному руководителю театра Ермоловой и актеру Олегу Меньшикову стало плохо после выпитого алкоголя. Сейчас он находится в реанимации.

Где и с кем известный актер распивал спиртное пока неизвестно. О его состоянии также не сообщается, пишут «Известия».

Олег Евгеньевич Меньшиков – известный советский и российский актер. Славу ему принесла роль Костика в советской музыкальной драме «Покровские ворота». После этого Меньшиков снимался в таких фильмах как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» и многих других. Сейчас звезде российского экрана 58 лет.