Олег Дерипаска лишился объектов недвижимости в США из-за санкций

Дома бизнесмена Олега Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне заморозили вместе с другими зарубежными активами. Об этом сообщили американские таблоиды со ссылкой на чиновников Минфина США.

Сейчас власти Штатов ведут переговоры с предпринимателем об отказе от активов в Европе, которые также могут затронуть санкции. Несмотря на арест объектов недвижимости, Дерипаска договорился с властями, чтобы в принадлежащих ему домах остались дети и бывшая жена.

Пятиэтажный таунхаус в Нью-Йорке стоимостью 42,5 млн долларов Дерипаска приобрел в 2008 году. Дом расположен на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене неподалеку от особняка бизнесмена Леонарда Блаватника.

Как пишет РБК, бывшая супруга Дерипаски Дарья Жукова дружит с дочерью президента Иванкой Трамп. Вместе с ней и ее супругом Джаредом Кушнером пара часто проводила время.

Санкции в отношении бизнесмена и его компаний UC Rusal и группы En+ были введены в начале апреля. Американцам запретили вести с ними бизнес, а активы новых фигурантов санкционного списка в Штатах были заморожены.