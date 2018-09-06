В октябре весь мир содрогнется от сбоя доменов и IP-адресов
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами проведет в октябре первую в истории смену криптографических ключей, необходимых для защиты системы доменных имен интернета.
Криптографические ключи, появившиеся в 2010 году, применяются в расширении DNSSEC. Они призваны обеспечить безопасность и целостность системы интернет-адресации.
Изначально ICANN планировала менять ключи каждые пять лет, но первую смену несколько раз откладывали из-за низкого уровня готовности провайдеров.
В октябре 2018 года интернет-пользователи могут столкнуться со сложностями при открытии сайтов, при этом некоторые ресурсы могут оказаться вовсе недоступны, передает «ТВЦ» со ссылкой на РБК.
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