В октябре весь мир содрогнется от сбоя доменов и IP-адресов

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами проведет в октябре первую в истории смену криптографических ключей, необходимых для защиты системы доменных имен интернета.

Криптографические ключи, появившиеся в 2010 году, применяются в расширении DNSSEC. Они призваны обеспечить безопасность и целостность системы интернет-адресации.

Изначально ICANN планировала менять ключи каждые пять лет, но первую смену несколько раз откладывали из-за низкого уровня готовности провайдеров.

В октябре 2018 года интернет-пользователи могут столкнуться со сложностями при открытии сайтов, при этом некоторые ресурсы могут оказаться вовсе недоступны, передает «ТВЦ» со ссылкой на РБК.