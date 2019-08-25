Оксимирон покидает лейбл Booking Machine

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine. Он стал исполнительным директором лейбла в 2017 году.

«Мне вам врать или вешать лапшу на уши — ну просто глупо. Как сильно бы я ни любил и ни уважал Booking Machine, и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что на этом наши пути расходятся»,— объявил он со сцены на фестивале лейбла.

При этом, по словам исполнителя планов на дальнейшие гастроли у него нет, а вот на закрытие программы — очень даже.

«Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз», — добавил рэпер.

Что послужило причиной такого решения Мирона Федорова пока неизвестно, передаёт «Коммерсант».

Объединение Booking Machine было основано в 2009 году. Оно занималось менеджментом артистов и маркетингом, выполняло функции концертного агентства. Оксимирон пришел в BM в 2012 году. Через пять лет он стал исполнительным директором лейбла.