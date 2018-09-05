Около Выборгского замка найдена средневековая настольная игра

Поле для настольной игры нашли археологи Института истории материальной культуры РАН во время раскопок на территории Выборгского замка.

Заместитель руководителя выборгской экспедиции Александр Смирнов заявил, что, скорее всего, речь идет об игре «Мельница».

Предполагается, что два соперника использовали фишки разного цвета, передвигая их по полю. Изначально эта забава зародилась в Средней Азии, а после по торговым путям попала в Европу и Балтию.

Еще одной неожиданной находкой стал погреб или оружейный склад, точное назначение обнаруженного помещения ученые еще не узнали. Сейчас решается вопрос о его возможной реставрации, передает «360».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Частные почтовые компании совместят с базой Почты России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО