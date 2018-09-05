Около Выборгского замка найдена средневековая настольная игра
Поле для настольной игры нашли археологи Института истории материальной культуры РАН во время раскопок на территории Выборгского замка.
Заместитель руководителя выборгской экспедиции Александр Смирнов заявил, что, скорее всего, речь идет об игре «Мельница».
Предполагается, что два соперника использовали фишки разного цвета, передвигая их по полю. Изначально эта забава зародилась в Средней Азии, а после по торговым путям попала в Европу и Балтию.
Еще одной неожиданной находкой стал погреб или оружейный склад, точное назначение обнаруженного помещения ученые еще не узнали. Сейчас решается вопрос о его возможной реставрации, передает «360».
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