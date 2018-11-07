Около 70% российских продавцов признались в торговле контрафактом

Более двух третей продавцов в России (69%) признались в торговле поддельными товарами. По их мнению, контрафактные вещи более доступны и привлекательны для покупателей.

Такие данные приводятся в исследовании «Торговля контрафактом с точки зрения продавцов» компании BrandMonitor, занимающейся защитой брендов и интеллектуальной собственности. Больше всего продавцов признались в торговле контрафактом в Казани (89%), Красноярске (78%), Москве (70%) и Уфе (71%). В Нижнем Новгороде статистика оказалась ниже – лишь 42% признались в продаже нелегального товара. Авторы исследования отмечают, что разница говорит об активной работе сотрудников правоохранительных органов в регионе.

Самые честные продавцы работают на островках в торговых центрах (82%), реже признавались в распространении подделок сотрудники павильонов (67%) и магазинов (58%). Эксперты посчитали, что 70% опрошенных уверены в высоком качестве контрафакта.

«Мы выяснили, что внушительное число таких продавцов считает свою деятельность законной. Возможно, именно поэтому многие откровенно признаются в том, что продают подделки», - прокомментировал РБК итоги исследования гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов.

В июне компания изучила рынок детских игрушек и выяснила, что 60% покупателей не отличают брендовые товары от контрафактных.