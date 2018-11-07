Около 70% российских продавцов признались в торговле контрафактом

Более двух третей продавцов в России (69%) признались в торговле поддельными товарами. По их мнению, контрафактные вещи более доступны и привлекательны для покупателей.

Такие данные приводятся в исследовании «Торговля контрафактом с точки зрения продавцов» компании BrandMonitor, занимающейся защитой брендов и интеллектуальной собственности. Больше всего продавцов признались в торговле контрафактом в Казани (89%), Красноярске (78%), Москве (70%) и Уфе (71%). В Нижнем Новгороде статистика оказалась ниже – лишь 42% признались в продаже нелегального товара. Авторы исследования отмечают, что разница говорит об активной работе сотрудников правоохранительных органов в регионе.

Самые честные продавцы работают на островках в торговых центрах (82%), реже признавались в распространении подделок сотрудники павильонов (67%) и магазинов (58%). Эксперты посчитали, что 70% опрошенных уверены в высоком качестве контрафакта.

«Мы выяснили, что внушительное число таких продавцов считает свою деятельность законной. Возможно, именно поэтому многие откровенно признаются в том, что продают подделки», - прокомментировал РБК итоги исследования гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов.

В июне компания изучила рынок детских игрушек и выяснила, что 60% покупателей не отличают брендовые товары от контрафактных.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость В московском Физтехпарке стартует ярмарка экологических проектов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО