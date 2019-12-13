Около 1,5 миллиона должников по алиментам станут невыездными

Около 1,5 миллиона должников по алиментам станут невыездными

фото: Guardifo.online

Почти 1,5 млн граждан России, которые имеют задолженности по выплате алиментов, включены в список невыездных. Наибольшее число неплательщиков проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

За год число таких граждан увеличилось на 143 тысячи, их трудно заставить исполнять свои обязанности, поскольку многие из них работают неофициально.

Помимо неплательщиков алиментов, 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 8 млн должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России. Просрочки по платежам происходят из-за трудного финансового положения должников, вызванного рядом причин, пишут «Известия».

Министерство юстиции решило ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Ведомство уже разработало законопроект. Речь идет об изменениях в статью о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Она предполагает ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно.

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