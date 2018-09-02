Около «Лужников» обнаружен снаряд времен войны
Коммунальные службы нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны возле территории спорткомплекса «Лужники».
О находке ТАСС рассказали в пресс-службе главка московской полиции.
«Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны», - сообщил представитель полиции.
Место находки было оцеплено. Снаряд будет вывезен в безлюдное место и уничтожен.
Ранее экстренные службы города обнаружили снаряд на Аллее славы в Лужниках.
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