Ожидание электрички плохо кончилось для ребенка в Москве

На платформе «Царицыно» в Москве прибывающая электричка зацепила ребенка зеркалом. В результате девочку госпитализировали с травмой головы.

Инцидент произошел в Москве днем. Ребенок 11 лет стоял на ограничительной линии в наушниках и шапке.

Подъезжающий электропоезд зацепил девочку, из-за чего она упала на платформу. Зеркалом ей разбило голову, передает «360».

Девочку тут же доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. Сейчас ее обследуют медики.

В ноябре 2018 года 29-летняя москвичка оступилась и упала на пути в метро. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.