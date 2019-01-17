Ожидание электрички плохо кончилось для ребенка в Москве
На платформе «Царицыно» в Москве прибывающая электричка зацепила ребенка зеркалом. В результате девочку госпитализировали с травмой головы.
Инцидент произошел в Москве днем. Ребенок 11 лет стоял на ограничительной линии в наушниках и шапке.
Подъезжающий электропоезд зацепил девочку, из-за чего она упала на платформу. Зеркалом ей разбило голову, передает «360».
Девочку тут же доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. Сейчас ее обследуют медики.
В ноябре 2018 года 29-летняя москвичка оступилась и упала на пути в метро. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
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