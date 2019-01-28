МВД ожидает наплыва таджиков из-за активности террористов

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) массово перебрасываются с территории Пакистана в Таджикистан. В МВД полагают, что они готовят «масштабные провокации», следствием которых станет наплыв беженцев в Россию.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану. По его словам, члены ИГ в массовом порядке стягивают силы в Таджикистан. Это может вызвать наплыв мигрантов в Россию, считает он.

По мнению Зубова, террористы готовят провокации для «выдавливания большого количества беженцев» в Россию.

Он отметил, что приезжие из Таджикистана требуют «повышенного внимания» со стороны полиции. Зубов объяснил это «идеологией, которую они сюда завозят», пишет РИА Новости. Что имеется в виду, замминистра не уточнил.

По законодательству, гражданам Таджикистана разрешается пребывать в России 90 дней в течение шести месяцев. Прибывшие в страну мигранты должны встать на учет в пятидневный срок.