Охранник Дмитрия Медведева поставил подножку пенсионерке
Жительница села Санниково на Алтае Татьяна Кадукина рассказала, как ей поставил подножку охранник премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Из-за этого женщина упала на колени перед главой кабмина. «Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени», — сказала Кадукина.
Как считает женщина, подножку ей поставили «специально, чтобы унизить», сообщает «телеканал Дождь».
Кадукина пожаловалась премьер-министру, что в ее доме с 2016 года нет горячей воды. По словам Медведева, этой проблемой займется губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По данному факту Следственный комитет начал проверку.
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