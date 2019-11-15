Охранник Дмитрия Медведева поставил подножку пенсионерке

Охранник Дмитрия Медведева поставил подножку пенсионерке

Фото: Столица С

Жительница села Санниково на Алтае Татьяна Кадукина рассказала, как ей поставил подножку охранник премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Из-за этого женщина упала на колени перед главой кабмина. «Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени», — сказала Кадукина.

Как считает женщина, подножку ей поставили «специально, чтобы унизить», сообщает «телеканал Дождь».

Кадукина пожаловалась премьер-министру, что в ее доме с 2016 года нет горячей воды. По словам Медведева, этой проблемой займется губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.

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