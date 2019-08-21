Охотник нашёл пропавших пенсионеров в лесу

Двух заблудившихся в лесу пенсионеров нашли спустя пять суток. Охотник случайно обнаружил их под Пермью.

80-летний мужчина и его 75-летняя спутница провели пять дней под дождем и грозами. Все это время их искали спасатели, волонтеры и полиция. Но работу осложнили погодные условия. Собаки не могли взять след из-за дождя.

Пожилых грибников вечером 20 августа нашёл охотник. Как передают РИА Новости, пенсионерка еле держалась на ногах. Однако теперь их здоровью ничто не угрожает.

Ранее после двух суток поиска в тайге Омской области был найден трехлетний мальчик. Его также искали непрерывно всеми силами. Родители оставили ребёнка в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили, что сына в автомобиле уже нет.