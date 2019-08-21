Охотник нашёл пропавших пенсионеров в лесу
Двух заблудившихся в лесу пенсионеров нашли спустя пять суток. Охотник случайно обнаружил их под Пермью.
80-летний мужчина и его 75-летняя спутница провели пять дней под дождем и грозами. Все это время их искали спасатели, волонтеры и полиция. Но работу осложнили погодные условия. Собаки не могли взять след из-за дождя.
Пожилых грибников вечером 20 августа нашёл охотник. Как передают РИА Новости, пенсионерка еле держалась на ногах. Однако теперь их здоровью ничто не угрожает.
Ранее после двух суток поиска в тайге Омской области был найден трехлетний мальчик. Его также искали непрерывно всеми силами. Родители оставили ребёнка в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили, что сына в автомобиле уже нет.
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