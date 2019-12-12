Оглашены имена актеров нового фильма «Один дома»
Главную роль в перезапуске американской картины «Один дома» исполнит актер Арчи Ейтс.
Он известен по ленте «Кролик Джоджо». Ейтс сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, который был в оригинальном фильме. Также в новой картине будут задействованы Элли Кемпер, известная по роли в комедийном сериале «Офис», и Роб Делани из сериалов «Катастрофа» и «Город хищниц».
Режиссером фильма станет Дэн Мазер. Когда обновленная лента выйдет на экраны - не сообщается, пишут «Известия».
Первая часть оригинальной картины «Один дома» вышла в 1990 году, заработав в мировом прокате $476,7 млн. Продолжение появилось в 1992 году и было также успешным.
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