Официальный Тбилиси обвинили в занижении ущерба от санкций России

Лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе обвинила официальные власти в значительном занижении ущерба, который понесла туристическая отрасль страны из-за вспыхнувшего в июле конфликта между Тбилиси и Москвой.

Так политик отреагировала на заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о том, что туристический бизнес республики потерял до 60 млн долларов из-за решения Москвы прекратить авиасообщение.

«Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. ― приводит РИА Новости слова Нино Бурджанадже. ― Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень многое. В первую очередь, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало историческое падение лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару».

20 июня в Тбилиси начались массовые протесты после того, как российская делегация приняла участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента, в котором находились российские представители.

На фоне протестов президент России Владимир Путин своим указом запретил с 8 июля воздушные перевозки граждан из России в Грузию.