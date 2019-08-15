В официальной резиденции президента России нашли бомбу
В Московском Кремле нашли неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны. О находке сообщил кремлевский комендант Сергей Хлебников.
Бомба лежала в Тайницком саду рядом с Москва-рекой под большим слоем грунта. Специалисты заметили снаряд и обезвредили.
Хлебников рассказал «Интерфаксу», что в 1941-1942 годы Кремль бомбили, а снаряд мог остаться с тех времен. Раньше на месте находки располагался погреб для хранения провизии.
В начале июня Гум и Красную площадь эвакуировали из-за сообщений о бомбе.
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