В официальной резиденции президента России нашли бомбу

В Московском Кремле нашли неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны. О находке сообщил кремлевский комендант Сергей Хлебников.

Бомба лежала в Тайницком саду рядом с Москва-рекой под большим слоем грунта. Специалисты заметили снаряд и обезвредили.

Хлебников рассказал «Интерфаксу», что в 1941-1942 годы Кремль бомбили, а снаряд мог остаться с тех времен. Раньше на месте находки располагался погреб для хранения провизии.

В начале июня Гум и Красную площадь эвакуировали из-за сообщений о бомбе.