Офицер флота осужден на 14 лет за измену России с Украиной
Экс-офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж. Он передавал Украине сведения, составляющие гостайну.
59-летний капитан второго ранга разжалован военным судом. Следствие установило, что в 2003-2005 годы Пархоменко во время службы по контракту был завербован украинскими спецслужбами, рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
Офицер передавал украинским спецслужбам государственные сведения. ФСБ задержала Пархоменко в 2016 году в Севастополе. Он свою вину не признал.
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