Одну из сестер Хачатурян признали невменяемой

Одна из трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, признали невменяемой. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

«Хачатурян, убившая вместе с сестрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведенной экспертизы», - сообщил он ТАСС.

По его словам, девушка могла находиться в невменяемом состоянии из-за длительных издевательств. Также стало известно, что ее перевели в психиатрическое отделение медблока при «Бутырке» для оценки состояния.

Ранее сестрам предъявили обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого было найдено 27 июля. Девушки признали вину и пояснили, что испытывали неприязнь к отцу из-за причиняемых им моральных страданий.

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