На одном из островов на Курилах нашли подземные ходы
Экспедиция нашла на острове Итуруп сеть подземных ходов. Предположительно, она была построена во время Второй мировой войны.
Находку обнаружила экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда». Около 100 ученых, военных и юнармейцев исследовали острова Итуруп и Уруп.
Изучив около 100 метров подземелья, они нашли кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, передает РИА Новости.
Напомним, с 18 августа по 1 сентября 1945 года на островах проходила Курильская десантная операция против Японии. Военная часть Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы к началу осени сломали сопротивление японских войск, несмотря на их превосходство в силах и средствах.
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