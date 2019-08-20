На одном из островов на Курилах нашли подземные ходы

Экспедиция нашла на острове Итуруп сеть подземных ходов. Предположительно, она была построена во время Второй мировой войны.

Находку обнаружила экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда». Около 100 ученых, военных и юнармейцев исследовали острова Итуруп и Уруп.

Изучив около 100 метров подземелья, они нашли кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, передает РИА Новости.

Напомним, с 18 августа по 1 сентября 1945 года на островах проходила Курильская десантная операция против Японии. Военная часть Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы к началу осени сломали сопротивление японских войск, несмотря на их превосходство в силах и средствах.