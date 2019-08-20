На одном из островов на Курилах нашли подземные ходы

На одном из островов на Курилах нашли подземные ходы

Pixabay

Экспедиция нашла на острове Итуруп сеть подземных ходов. Предположительно, она была построена во время Второй мировой войны.

Находку обнаружила экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда». Около 100 ученых, военных и юнармейцев исследовали острова Итуруп и Уруп.

Изучив около 100 метров подземелья, они нашли кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, передает РИА Новости.

Напомним, с 18 августа по 1 сентября 1945 года на островах проходила Курильская десантная операция против Японии. Военная часть Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы к началу осени сломали сопротивление японских войск, несмотря на их превосходство в силах и средствах.

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