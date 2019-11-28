Одноклассник избил девочку после чаепития в школе Новосибирска

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник.

Как сообщила мать ребенка, Ирина, дочь вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике. Выяснилось, что ей стало больно сидеть после того, как одноклассник ее пнул.

Как говорит Ирина, мальчик, который ударил ее дочь, и раньше «задирал» девочек в классе. Мать ребенка отметила, что обратилась к участковому.

В начале ноября во время классного чаепития одна из мам, состоящая в родительском комитете школы №183, выгнала девочку из-за общего стола, объяснив свой поступок тем, что мать ребенка не сдала деньги на нужды класса.

Ирина отказывалась сдать необходимую сумму из-за отсутствия отчетности о тратах, сообщает «Комсомольская правда».

В середине ноября в хабаровской школе умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете. По предварительным данным, ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи попытались спасти мальчика, но им это не удалось.

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