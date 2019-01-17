Еще одно российское ведомство решило засекретить госзакупки

Федеральная служба охраны (ФСО) разработала поправки в закон, разрешающие проводить закрытые госзакупки. Новые правила хотят ввести с января 2020 года.

По данным «Ведомостей», спецслужба хочет засекретить информацию о технических средствах охраны и аппаратуре, поскольку они часто интересуют иностранные разведки. Необходимость проведения закрытых госзакупок ФСО обосновывает также увеличением числе угроз в отношении субъектов госохраны.

Закупки ФСО уже становились предметами громких уголовных дел. Одно из таких дел было возбуждено в рамках реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. ФСО заказала строительство дома приемов в резиденции главы государства. Работы не завершили, ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.

Ранее закрытые торги стали проводить ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки и подведомственные ей структуры. С 2017 года госкомпании получили право не раскрывать поставщиков и подрядчиков.