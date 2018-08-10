В Одинцово модернизируют главный стадион города

В подмосковном Одинцово ведется модернизация стадиона «Центральный».

На территории стадиона оборудована универсальная площадка для занятий баскетболом, теннисом и волейболом. На объекте планируют создать больше зрительских трибун – до 2,5 тысячи мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Одинцово лично проверил, как ведется модернизация стадиона.

Также на стадионе появится искусственное покрытие с подогревом и будет смонтирован козырек, передает «Подмосковье сегодня».

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