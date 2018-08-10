В Одинцово модернизируют главный стадион города
В подмосковном Одинцово ведется модернизация стадиона «Центральный».
На территории стадиона оборудована универсальная площадка для занятий баскетболом, теннисом и волейболом. На объекте планируют создать больше зрительских трибун – до 2,5 тысячи мест.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Одинцово лично проверил, как ведется модернизация стадиона.
Также на стадионе появится искусственное покрытие с подогревом и будет смонтирован козырек, передает «Подмосковье сегодня».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Московская область объявила новую войну борщевику
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии