Одинцово и Химки свяжут прямой железной дорогой через область
Железная дорога появится между подмосковными Одинцово и Химками к 2024 году.
Отмечается, что маршрут пройдет по области без заезда в столицу, движение поездов направят по Малому московскому кольцу.
Также будет увеличена тактовая частота движения внутри малого кольца, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
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