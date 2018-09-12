Одинцово и Химки свяжут прямой железной дорогой через область

Железная дорога появится между подмосковными Одинцово и Химками к 2024 году.

Отмечается, что маршрут пройдет по области без заезда в столицу, движение поездов направят по Малому московскому кольцу.

Также будет увеличена тактовая частота движения внутри малого кольца, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РИА Новости.