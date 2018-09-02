В Одинцове запустили новую бесплатную карусель
В Одинцове запустили муниципальную карусель на Центральной площади города. Открытие аттракциона приурочено к 61-летию Одинцова.
Объект был возведен в рамках реализации программы со созданию комфортной городской среды. Карусель украшают декоративные панно с видами Подмосковья. Аттракцион работает для детей от 3 до 10 лет.
На открытии карусели присутствовала депутат Госдумы Оксана Пушкина, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Она лично испытала новый аттракцион.
В конце августа первую бесплатную карусель открыли в Домодедове.
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