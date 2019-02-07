Очки от экипировки российских военных адаптировали для школ

Российские ученые адаптировали «умные очки» из экипировки военных «Ратник» для использования в школах. Гражданская версия очков представляет собой монитор, на который учитель и ученик могут выводить информацию.

Как уточнили в ЦНИИТОЧМАШе, очки подключаются к ноутбуку, не требуют дополнительного питания. Они учитывают физиологию и психологию зрительного восприятия, устойчивы к вибрациям.

В отличие от военной версии, школьные очки не имеют противоосколочной и противопульной защиты, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что к 2025 году в России создадут третье поколение боевой экипировки «Ратник». «Комплект солдата будущего» будет включать активный эксзоскелет и многофункциональный нож.