К очищению московских водоёмов могут привлечь дроны

Столичные водоёмы в будущем, возможно, будут очищаться при помощи дистанционно управляемых дронов, однако пока такой вопрос не прорабатывается ― так председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова ответила на вопрос Агентства городских новостей «Москва», не собирается ли город перенять опыт европейских столиц.

«По тем документам, которые имеются на сегодняшний день, не предполагается использование квадрокоптеров для очистки рек, ― заявила Зотова. ― Открытыми водоемами занимается Мосводосток. Они очищают водоемы от любых типов мусора, а также от растительности. У них имеется достаточное количество технологий, позволяющих оперативно убирать данные пространства».

Вопрос использования дронов, полагает парламентарий, необходимо обсуждать с уполномоченными органами, сочтут ли они возможным использовать дроны для уборки территорий. При этом, заметила Зотова, сегодня они уже активно используются московскими властями