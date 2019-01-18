«Очевидное-невероятное»: глава РПЦ стал профессором РАН

Стало известно о присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звания почетного профессора Российской академии наук. Ранее он неоднократно становился участником научной передачи «Очевидное-невероятное».

Как рассказала пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова, он является популяризатором науки, «большим другом Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 годы – прим.)».

Она указала, что патриарх неоднократно участвовал в съемках научной передачи «Очевидное-невероятное», был хорошо знаком с ведущим, знал его отца – знаменитого физика Петра Капицу – лауреата Ноебелевской премии по физике.

Церемония присвоения звания состоится 22 января в здании РАН на Воробьевых горах, сообщает «Интерфакс». Она пройдет в ходе очередного заседания президиума Академии.

В 2010 году патриарху присвоили звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».