Очередь за медсправкой довела водителя из Казани до смерти

У наркологического диспансера в Казани скончался мужчина.

Это произошло в очереди за медицинской справкой для водительских прав. Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, мужчина почувствовал ухудшение здоровье. На помощь ему поспешили очевидцы, после чего прибыли сотрудники диспансера, и подъехали медики, однако спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, мужчина 1946 года рождения скончался от тромбоэмболии легочной артерии, сообщает ТАСС.

Напомним, новая система медосмотра предполагала дополнительные анализы, ввиду чего справка из наркодиспансеров подорожала бы в несколько раз: так, в Москве ее стоимость могла увеличиться с 800 до 3,6 тыс. рублей.

После того, как нововведения жестко раскритиковал президент России Владимир Путин, Минздрав отложил введение новых правил, несмотря на то, что закон должен был вступить в силу 22 ноября.

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